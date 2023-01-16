منتخب العراق لنهائي خليجي 25

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب العراق ضد قطر، في الدور نصف النهائي من كأس الخليج “خليجي 25″، بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2/1.

تقدم منتخب العراق

وانطلقت مواجهة منتخب العراق ضد قطر التي أُقيمت على استاد البصرة الدولي بشكل سريع، وضغط أسود الرافدين، قبل أن ينجح في التقدم بعد مرور 18 دقيقة عن طريق إبراهيم بايش، بعد متابعته لرأسية أبعدها الحارس.

وانتفض لاعبو قطر بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، وتمكن عمرو سراج من هز شباك العراق عند الدقيقة 28، بعد خطأ من الدفاع، وضغط المنتخبان أملًا في تسجيل هدف آخر، وأهدروا أكثر من فرصة.

واستغل أيمن حسين خطأ دفاعيًا من العنابي، وأطلق تسديدة قوية ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب العراق ضد قطر بهدفين مقابل هدف.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب قطر بقوة، وأنقذت العارضة، العراق من هدف التعادل، قبل أن يتألق الحارس ويتصدى لتسديدة قوية عند الدقيقة 48، واستمرت المحاولات من اللاعبين.

وسدد ضرغام إسماعيل كرة ثابتة بشكل رائع، إلا أن حارس العنابي تصدى لها عند الدقيقة 73، وواصل المنتخبان المحاولات في الدقائق المتبقية، وأهدر أمجد عطوان فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق ضد قطر، وتأهله إلى نهائي خليجي 25.