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بعد الفوز على منتخب عمان في مباراة مثيرة

منتخب العراق يحتفل بلقبه الرابع في كأس الخليج

2023-01-20 الساعة 12:06
منتخب العراق يحتفل بلقبه الرابع في كأس الخليج
المواطن - محمد سمعه

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احتفل منتخب العراق بفوزه برابع ألقابه في بطولة كأس الخليج، بعد أن هزم مساء الخميس، منتخب عمان في مباراة مثيرة بثلاثية مقابل هدفين.

منتخب العراق

ونشر حساب بطولة “خليجي 25” عبر “تويتر” لقطات من احتفال لاعبي أسود الرافدين بلقب البطولة في المباراة التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي في العراق.

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وحصد منتخب أسود الرافدين لقب كأس الخليج 4 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، و2023 وحصد المركز الثاني أعوام 1976 و2013.

تتويج منتخب العراق باحتفالات خليجي 25

العراق ضد عمان

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أسود الرافدين بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ90، سجل منتخب عمان هدف التعادل عبر اللاعب صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

تتويج منتخب العراق باحتفالات خليجي 25

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل أسود الرافدين الهدف الثاني عبر أمجد عطوان من ركلة جزاء، ثم تواصلت الإثارة بهدف التعادل لعمان عبر اللاعب عمر المالكي في الدقيقة الـ119.

ثم بالدقيقة الـ120، سجل اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب أسود الرافدين، ليحصد منتخب العراق لقبه الرابع في بطولات كأس الخليج.

تتويج منتخب العراق باحتفالات خليجي 25

وكانت مباراتا نصف نهائي بطولة خليجي 25 أُقيمتا يوم الاثنين الماضي، حيث فاز منتخب العراق على منتخب قطر بثنائية مقابل هدف، بينما فاز المنتخب العماني على منتخب البحرين بهدف دون رد.

تتويج منتخب العراق باحتفالات خليجي 25

وسبق لـ منتخبي العراق وعمان أن تقابلا في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، وشهدت تعادلًا سلبيًّا بينهما.

تتويج منتخب العراق باحتفالات خليجي 25

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