منتخب العراق يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد قطر

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب العراق ضد قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الخليج “خليجي 25″، بتقدم أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

تقدم منتخب العراق ضد قطر

وبدأت مباراة منتخب العراق ضد قطر المقامة على استاد البصرة الدولي بشكل سريع، وضغط أسود الرافدين، قبل أن ينجح في التقدم بعد مرور 18 دقيقة عن طريق إبراهيم بايش، بعد متابعته لرأسية أبعدها الحارس.

وانتفض منتخب قطر بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، ونجح عمرو سراج في هز شباك العراق عند الدقيقة 28، بعد خطأ من الدفاع، وضغط اللاعبون أملًا في هز الشباك مجددًا، وأهدروا أكثر من فرصة.

واستغل أيمن حسين خطأ دفاعيًا من العنابي، وأطلق تسديدة قوية ويهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 43، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب العراق ضد قطر بنتيجة 2/1.

نصف نهائي خليجي 25

وفي المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي من خليجي 25، يلعب منتخب البحرين الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني عند الساعة 8:15 مساء اليوم الاثنين، على ملعب الميناء الأولمبي.