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في بطولة خليجي 25

منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات

2023-01-10 الساعة 7:05
منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب الكويت فوزًا مثيرًا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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فوز منتخب الكويت

وفي الدقيقة الـ92 من عمر المباراة، سجل أحمد الظفيري هدف الفوز لـ الكويت مستغلًا خطأ في التمركز من لاعبي المنتخب الإماراتي.

وأُقيمت المباراة على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية كما أدارها الحكم السعودي شكري الحنفوش.

وأصبح رصيد الفريق الكويتي بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليُنعش حظوظه في التأهل لنصف نهائي خليجي 25 في حال الفوز في مباراته المقبلة على منتخب البحرين.

الكويت والإمارات - خليجي 25 - منتخب الكويت

أما منتخب الإمارات فتجمد رصيده عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة الثانية بعد خسارته من منتخبي البحرين والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

الكويت والإمارات - خليجي 25 - منتخب الكويت

نتائج مباريات الجولة الثانية

وكانت مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 25 بدأت أمس الاثنين، بفوز عُمان على اليمن بنتيجة 3-2، وفوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الثانية من البطولة، اليوم بلقاء منتخبي قطر والبحرين في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

الكويت والإمارات - خليجي 25 - منتخب الكويت

 

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