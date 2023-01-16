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بعد الفوز على البحرين بهدف نظيف

منتخب عمان يضرب موعدًا مع العراق في نهائي خليجي 25

2023-01-16 الساعة 10:19
منتخب عمان يضرب موعدًا مع العراق في نهائي خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة البحرين ضد عمان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الخليج “خليجي 25″، بتحقيق منتخب عمان لفوز قاتل بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وانطلقت مواجهة البحرين ضد عمان التي أُقيمت على ملعب الميناء الأولمبي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

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البحرين وعمان
جانب من المباراة – المصدر @AGCFF

وجاءت أخطر فرص البحرين عند الدقيقة 22، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس مرمى منتخب عمان الأول لكرة القدم تصدى لها بنجاح.

وحاول المنتخبان التسجيل، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، حيث اتسم الأداء بالهدوء نسبيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البحرين ضد عمان في خليجي 25 بالتعادل بدون أهداف.

البحرين وعمان
جانب من المباراة – المصدر @AGCFF

فوز قاتل لمنتخب عمان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البحرين، واستخلص أحمد الكعبي الكرة بشكل رائع عند الدقيقة 55، ليواصل اللاعبون الضغط لتسجيل هدف، ولكن لم تشكل الفرص خطورة حقيقية.

ونجح جمال اليحمدي في هز الشباك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 83، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان ضد البحرين بهدف.

جمال اليحمدي مع منتخب عمان
اليحمدي – المصدر @OmanFA

ومن المقرر أن تلعب عمان ضد منتخب العراق الأول لكرة القدم في نهائي خليجي 25، بعدما فاز الأخير على قطر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب العراق
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

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