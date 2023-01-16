منتخب عمان يضرب موعدًا مع العراق في نهائي خليجي 25

انتهت، منذ قليل، مباراة البحرين ضد عمان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الخليج “خليجي 25″، بتحقيق منتخب عمان لفوز قاتل بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وانطلقت مواجهة البحرين ضد عمان التي أُقيمت على ملعب الميناء الأولمبي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وجاءت أخطر فرص البحرين عند الدقيقة 22، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس مرمى منتخب عمان الأول لكرة القدم تصدى لها بنجاح.

وحاول المنتخبان التسجيل، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، حيث اتسم الأداء بالهدوء نسبيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البحرين ضد عمان في خليجي 25 بالتعادل بدون أهداف.

فوز قاتل لمنتخب عمان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البحرين، واستخلص أحمد الكعبي الكرة بشكل رائع عند الدقيقة 55، ليواصل اللاعبون الضغط لتسجيل هدف، ولكن لم تشكل الفرص خطورة حقيقية.

ونجح جمال اليحمدي في هز الشباك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 83، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان ضد البحرين بهدف.

ومن المقرر أن تلعب عمان ضد منتخب العراق الأول لكرة القدم في نهائي خليجي 25، بعدما فاز الأخير على قطر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).