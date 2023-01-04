منجزات ونجاحات ملموسة لـ تقويم التعليم في 2022

استعرضت هيئة تقويم التعليم أبرز منجزاتها في مسيرة ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب لعام 2022.

وأكدت الهيئة أن أبرز منجزاتها في مسيرة ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، لتحقيق رؤيتها هي أن تكون نموذجًا سعوديًّا عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب، رائدًا عالميًّا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، وأن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أرقام:

وبحسب إنفوجرافيك نشرته تقويم التعليم على موقع تويتر، قفزت نسبة الجامعات الحكومية المعتمدة من 75% قبل 2021 إلى 100% بنهاية 2022، وكذلك قفزت اتفاقيات الاعتماد الأكاديمي من 359 اتفاقية منذ التأسيس إلى 1299 اتفاقية في عامي 2021 و2022.

كما تم العمل على تطوير الاعتماد الأكاديمي عالي الأثر بما يرفع الكفاءة بأكثر من 50%، مع حدوث قفزات لمؤسسات التدريب المعتمدة من 4 اعتمادات إلى 32 قرار اعتماد مؤسسي تدريبي، فيما طُبقت الاختبارات الوطنية على كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة لأول مرة في المملكة وكان آخر اختبار وطني عام 2019 لـ60 ألف طالب في 2000 مدرسة.

في سياق متصل، تم توقع اتفاقيات لاعتماد 1040 مدرسة أهلية وعالمية في عامي 2021 و2022 لأول مرة، ومنحت الهيئة 226078 رخصة مهنية للمعلمين في العامين، مع مراجعة 231 كتابًا دراسيًّا في التعليم العام بعام 2022 لأول مرة وتطوير الإطار الوطني للمناهج واعتماده في العام الماضي علمًا بأن الإصدار الأول اعتمد على عام 2018.

تطورات هيكلية

أما التطورات الهيكلية فهي إنشاء المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي العسكري وانطلاق أعماله، وكذلك إقرار إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد وكذلك إقرار إنشاء الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد.