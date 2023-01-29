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داعية لضرورة تجاهل الروابط الوهمية

منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال

2023-01-29 الساعة 7:22
منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال
المواطن - فريق التحرير

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حذرت منصة “أبشر”، اليوم الأحد، من بعض محاولات الاحتيال من خلال استغلال اسمها بالدخول على روابط مزيفة ووهمية.

وأكدت “أبشر” عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الدخول إلى المنصة يكون فقط من خلال الموقع الرسمي (هنا) أو عبر التطبيق الرسمي لها، مشددة على ضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية والروابط الوهمية.

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محاولات احتيال

وشهدت منصة “تويتر” في وقت سابق، العديد من محاولات الاحتيال التي تستهدف المواطنين بغرض الحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية، تحت مزاعم تقديم الخدمات لهم بعيدًا عن الجهات الرسمية.

وردت “أبشر” بالتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع الحسابات الوهمية أو المشبوهة، لافتة “نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط”.

وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات.

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