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إصدار الرخصة للموظف الوافد خلال أول 90 يومًا

منصة قوى: لا يمكن نقل رصيد تأشيرة العمل المؤقت

2023-01-31 الساعة 2:59
منصة قوى: لا يمكن نقل رصيد تأشيرة العمل المؤقت
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة قوى، أنه لا يمكن نقل رصيد تأشيرة العمل المؤقت إلى منشآت الشخص الأخرى.

تعديل التأشيرة

وأوضحت منصة قوى خلال ردها على عدد من الاستفسارات، أنه في حال لم يستخدم الشخص التأشيرة المصدرة بعد، فيمكنه إلغاؤها، وستعود إلى رصيده لاستخدامها مرة أخرى.

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وبشأن إلزام الموظف بإصدار رخصة العمل، أكدت أنه يجب على المنشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد خلال أول 90 يومًا بعد دخوله المملكة.

منصة قوى

وتعد منصة قوى المنصة المعتمدة لتوثيق واعتماد عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/ الوافد)، بدايةً من تسجيل وتوثيق العقد وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية، وبمجرد توثيق العقد من خلال منصة قوى، تتم مزامنة البيانات آليًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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