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بقرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث

منطقة مكة المكرمة تسجِّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم

2023-01-04 الساعة 9:56
منطقة مكة المكرمة تسجِّل أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم
المواطن - واس

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سجَّلت منطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم، في قرية الوسقة التابعة لمحافظة الليث، حيث بـلغت الكمية المسجلة (72.2) ملم، فيما سجَّلت جامعة الملك عبد الله في رابغ (15.2) ملم.

تفاصيل التقرير 

جاء ذلك في تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة، حيث سجَّلت محافظة عنيزة بمنطقة القصيم (69.0) ملم، فيما سجَّلت محافظة رياض الخبراء (50.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجَّل مركز الهجرة – المدينة (47.2) ملم، والمدينة المنورة (42.2) ملم، بينما سجَّلت منطقة حائل (30.4) ملم في قرية المستجدة – محافظة الغزالة، و(25.0)ملم في مطار حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية سجَّل مطار عرعر (25.7) ملم، ورفحاء (14.8)ملم، وسجلت قرية حفر العتش في محافظة رماح بمنطقة الرياض (5.6) ملمترات، وملهم في ثادق (5.4) ملمترات.

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وبيَّن التقرير كميات المياه المخزَّنة والمنصرفة من السدود، حيث بلغ إجمالي حجم التخزين (633.654.515) م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة (36.392.356)م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات (-12.333.64)م3، وبلغ حجم استهلاك محطات التقنية (-699.74)م3، وإجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة (-13.033039)، بينما بلغ إجمالي التغير في حجم التخزين (23.358965)م3.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، وكميات المياه المخزَّنة والمنصرفة من السدود، من خلال زيارة الروابط التالية: هنا ، وهنا .

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