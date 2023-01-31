منع احتجاز الجثامين والمرضى وأوراقهم الثبوتية بسبب مطالبات مالية

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.
ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، مفاده أن تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمرة أو ذوي المتوفى وليس مشروطًا بأي إجراء مالي.
1ـ الإلزام بتوقيع سندات مالية.
2ـ الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.
3ـ الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.
4ـ احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم.
5ـ احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، كما أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.
وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.