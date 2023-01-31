Icon

جورجينيو يقترب من آرسنال قبل غلق الميركاتو الشتوي Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يحق للمؤسسة الصحية احتجازهم وفقا للمادة 30

منع احتجاز الجثامين والمرضى وأوراقهم الثبوتية بسبب مطالبات مالية

2023-01-31 الساعة 12:27
منع احتجاز الجثامين والمرضى وأوراقهم الثبوتية بسبب مطالبات مالية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.

المادة 30

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، مفاده أن تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمرة أو ذوي المتوفى وليس مشروطًا بأي إجراء مالي.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء

Img

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

حالات لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية

1ـ  الإلزام بتوقيع سندات مالية.

2ـ  الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.

3ـ  الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.

4ـ  احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم.

5ـ  احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

جولات رقابية

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، كما أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎