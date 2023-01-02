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نظرًا لوجود حفل جماهيري في مرسول بارك

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة المطار لحظة وصول كريستيانو

2023-01-02 الساعة 11:48
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة المطار لحظة وصول كريستيانو
المواطن - فريق التحرير

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مُنعت كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو لاعب النصر للرياض.

حفل جماهيري

وبحسب قناة الإخبارية، فقد جاء ذلك نظرًا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في مرسول بارك.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت اللقطات الأولى لوصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر للرياض.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو غدا في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل.

وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا.

وفي أول رسالة له إلى الجماهير النصراوية، نشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وقال: أراكم قريبًا، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء اليوم الاثنين.

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