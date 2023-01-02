منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة المطار لحظة وصول كريستيانو

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مُنعت كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو لاعب النصر للرياض.
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد التميمي: منع كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في "مرسول بارك" #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/SSIVx3TyrKقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 2, 2023
وبحسب قناة الإخبارية، فقد جاء ذلك نظرًا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في مرسول بارك.
وكانت وسائل الإعلام قد نشرت اللقطات الأولى لوصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر للرياض.
ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو غدا في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل.
وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا.
وفي أول رسالة له إلى الجماهير النصراوية، نشر كريستيانو رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وقال: أراكم قريبًا، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء اليوم الاثنين.