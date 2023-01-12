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وصل لفرنسا منذ 3 سنوات

منفذ اعتداء محطة قطارات باريس ليبي الأصل

2023-01-12 الساعة 8:19
منفذ اعتداء محطة قطارات باريس ليبي الأصل
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت السلطات الفرنسية إن الرجل الذي هاجم وأصاب ستة أشخاص في محطة قطار جار دو نور في باريس صباح اليوم الأربعاء، هو ليبي الأصل.

وأسفر الهجوم عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة قبل إطلاق النار على المعتدي من قبل ضباط شرطة خارج الخدمة.

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وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إن الرجل هاجم مسافرين بما بدا أنه سلاح محلي الصنع عند مدخل المحطة وداخلها، وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة في وقت سابق إن الرجل استخدم سكينًا.

أكثر المحطات ازدحامًا في أوروبا

وتُعد محطة قطار جار دو نور Gare du Nord، إحدى أكثر المحطات ازدحامًا في أوروبا، وهي نقطة وصول قطار Eurostar من لندن وبوابة رئيسية إلى شمال أوروبا.

منفذ اعتداء محطة قطارات باريس ليبي الأصل

معلومات عن المعتدي

وكانت الشرطة فتحت تحقيقًا جنائيًا حول الدوافع المحتملة، وتبين أن الجاني الليبي الأصل وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات وله سوابق جنائية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد أصدرت الشرطة بحقه قراراً بترحيله في الصيف الماضي.

ويُذكر أن سائق قطار فرنسي متقاعد يُدعى ويليام ماليت، تسبب بمقتل 3 أكراد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، الشهر الماضي، على مركز ثقافي للأكراد في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، وعلى إثر ذلك، اندلعت الاحتجاجات من الأكراد مطالبين بتحقيق العدل.

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