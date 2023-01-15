Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
تم إحالتها للتحقيق الفوري

منى العمدة بعد إيقافها : لم أتجاوز آداب المهنة

2023-01-15 الساعة 2:48
منى العمدة بعد إيقافها : لم أتجاوز آداب المهنة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت قناة “النهار” المصرية عن وقف برنامج “الجمهورية الجديدة” الذي يعرض على شاشتها، ووقف مقدمته منى العمدة وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

جاء ذلك بعد أن أثارت منى العمدة مقدمة البرنامج جدلًا واسعًا بين الجمهور بعد ظهورها في مقطع من برنامجها وهي تتحدث بطريقة وصفها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغير المقبولة.

قد يهمّك أيضاً
Img

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد لنصف نهائي خليجي 25

Img

برونو فرنانديز يوضح حقيقة تصريحاته ضد رونالدو

رصد تجاوزات

وأكدت القناة في تعليقها، أنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت القناة وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

ولفتت إلى أن هذا يأتي لحرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لمًا تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

تعليق منى العمدة

وفي ردها على ما حدث، قالت منى العمدة، إنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في البرنامج.

وحول فبركتها شهادة دكتوراه، قالت العمدة في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”: “أنا دكتورة جامعية أقوم بالتدريس بشكل فعلي وشهادتي ليست دكتوراه فخرية كما يدعي البعض، وتخصصي في مجال الكيمياء”.

وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخرًا وأثار الجدل، أكدت أنها لم تظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض، مؤكدة أن كل ملابسها عادية ويرتديها كل المصريين في الشارع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية