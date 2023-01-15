منى العمدة بعد إيقافها : لم أتجاوز آداب المهنة

أعلنت قناة “النهار” المصرية عن وقف برنامج “الجمهورية الجديدة” الذي يعرض على شاشتها، ووقف مقدمته منى العمدة وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

جاء ذلك بعد أن أثارت منى العمدة مقدمة البرنامج جدلًا واسعًا بين الجمهور بعد ظهورها في مقطع من برنامجها وهي تتحدث بطريقة وصفها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغير المقبولة.

رصد تجاوزات

وأكدت القناة في تعليقها، أنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت القناة وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

ولفتت إلى أن هذا يأتي لحرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لمًا تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

تعليق منى العمدة

وفي ردها على ما حدث، قالت منى العمدة، إنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في البرنامج.

وحول فبركتها شهادة دكتوراه، قالت العمدة في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”: “أنا دكتورة جامعية أقوم بالتدريس بشكل فعلي وشهادتي ليست دكتوراه فخرية كما يدعي البعض، وتخصصي في مجال الكيمياء”.

وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخرًا وأثار الجدل، أكدت أنها لم تظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض، مؤكدة أن كل ملابسها عادية ويرتديها كل المصريين في الشارع.