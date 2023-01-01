منير المحمدي الأعلى تقييمًا بالجولة الـ11

خطف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي منير المحمدي الأنظار خلال الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

منير المحمدي الأفضل

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منير المحمدي الأعلى تقييمًا في الجولة الـ11 بـ8.7 درجات.

ونجح منير المحمدي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة الوحدة ضد العدالة، ليقود فريقه للتعادل ويحصل على نقطة، ليرفع فرسان مكة رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وتألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الجزائري أمير سعيود بشكل لافت خلال مواجهة الباطن، ليحتل ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ11 بـ8.5 درجات، متفوقًا على نجم فريق التعاون، الباراغوياني كاكو الذي حصد 8.3 درجات.

تشكيل الجولة الـ11

كما كشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ11، وجاء كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ منير المحمدي، وفي الدفاع؛ كولين زفاي “الطائي”، إياغو سانتوس “الشباب”، وثنائي الفيحاء، سامي الخيبري وبندر ناصر.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، كل من؛ عبدالرحمن غريب “النصر”، كاكو “التعاون”، أنتوني نواكايمي “الفيحاء”، وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، أمير سعيود وسيميدو.