من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي 

تسبب انقطاع في نظام الكمبيوتر في أمريكا بإلغاء آلاف من الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الدولة، ولم يتوقف الأمر على الولايات المتحدة فقط بل امتد تأثيره إلى بعض دول العالم أيضًا.

الانقطاع لا يؤثر على حركة الهبوط

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد تعطلت بعض الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة؛ ذلك أن مشكلة انقطاع النظام لم تؤثر على هبوط الطائرات، ومع ذلك فإن ازدحام المطارات أثر على استقبال المزيد من الطائرات.

وقال متحدث باسم مطار سخيبول، أمستردام، لشبكة CNN إنه تم مناقشة حلول بديلة، لكن بعض الرحلات الجوية تعطلت.

وحدث الأمر ذاته في الرحلات الجوية المتجهة من مطار شارل ديغول في باريس، كما قال مطار فرانكفورت إنه لم يتأثر كثيرًا بالعطل الأمريكي.

قال متحدث باسم مطار هيثرو بلندن لشبكة CNN إنهم ليسوا على علم بالرحلات الملغاة وأن الرحلات إلى الولايات المتحدة قد غادرت مؤخرًا، ولكن كانت هناك تقارير من مسافرين عن تأخيرات كبيرة في رحلاتهم.

ثاني أزمة كبيرة تضرب الطيران مؤخرًا

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه بفتح تحقيق حول أسباب العطل في نظام الطيران الذي أدى لإيقاف الرحلات علمًا بأن هذا الحادث هو ثاني أزمة كبيرة تضرب الطيران الأمريكي في غضون أسابيع، حيث تسببت عاصفة شتوية ضخمة خلال عطلة نهاية العام في اضطراب واسع النطاق أثر على آلاف الركاب.