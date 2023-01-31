مهربون ومتورطون بجرائم متنوعة في قبضة الأمن

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باشر رجال الأمن العام، العديد من القضايا، بعدد من المناطق بالمملكة، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها.
وتفصيلًا: قبضت شرطة مدينة سراة عبيدة على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 60 كجم من نبات القات المخدر.
كما ضبطت شرطة المدينة المنورة على مواطن ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية، وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية.
كما قبضت شرطة رجال ألمع على مواطن بحوزته 25 كجم من نبات الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وضبطت شرطة الرياض أيضًا على مواطنين قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل، وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.
كما ضبطت شرطة الجوف على مواطن قام بالسطو على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.