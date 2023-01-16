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يلعب فيه دور الملك لويس الخامس عشر

مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry

2023-01-16 الساعة 3:18
مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية للعلا، بدر بن فرحان، صورة لنجم هوليوود، جوني ديب، في المنطقة التاريخية بمدينة العلا، وعلق عليها قائلًا: أوقات سعيدة.

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دور جوني ديب في جان دو باري

وتأتي هذه الصورة بعد أيام من الإعلان عن أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض فيلم Jeanne Du Barry، حيث يلعب جوني ديب فيه دور الملك لويس الخامس عشر وذلك أمام الممثلة الفرنسية مايوين التي ستلعب دور نجمة القرن الثامن عشر مدام دو باري.

وسيقدم المهرجان السعودي دعمًا للعمل السينمائي علمًا بأن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المؤسسة في إنتاج فيلم فرنسي، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية.

ودعمت مؤسسة البحر الأحمر للأفلام تطوير وإنتاج 170 فيلمًا من العالم العربي وإفريقيا منذ تأسيسها في 2019.

وقالت المؤسسة في بيان: دعم جان دو باري كان جزءًا من مهمتنا المستمرة لدعم صناعة الأفلام المتميزة وتأييد المواهب النسائية سواء على الكاميرا أو خلفها من جميع أنحاء العالم.

قصة فيلم Jeanne Du Barry

ويروي الفيلم الذي تم تصويره في فرنسا حياة عشيقة الملك لويس وصعودها في صفوف البلاط الفرنسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي: إنه فيلم فريد وطموح للغاية عن السيرة الذاتية وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة والتعاون مع الكتاب والمخرجين والمنتجين على مستوى عالمي.

وتابع: نأمل أن يعزز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية، بحسب موقع Harper’s Bazaar Arabia.

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