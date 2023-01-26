مواجهة خاصة بين رونالدو وحجازي اليوم

تشهد مباراة النصر والاتحاد اليوم في كأس السوبر السعودي، منافسة خاصة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدافع المصري أحمد حجازي.

رونالدو وحجازي في مواجهة خاصة

وتحمل مباراة اليوم اختبارًا خاصًا لأحمد حجازي، من أجل إيقاف خطورة النجم كريستيانو رونالدو، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتُعد مباراة اليوم ليست الأولى بين رونالدو وحجازي، حيث إنهما سبقا وتواجها في لقاء ودي بين منتخبي البرتغال ومصر، في مارس 2018، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي أُقيمت في روسيا.

وقدم أحمد حجازي وخط الدفاع مع حارس المرمى محمد الشناوي مباراة مميزة للغاية أمام منتخب البرتغال الأول لكرة القدم حتى الدقيقة 90، إلا أن رونالدو انتفض في الدقائق الأخيرة وسجل ثنائية في الدقيقتين 92 و96، ليمنح “برازيل أوروبا” الفوز بهدفين مقابل هدف.

النصر ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويتوقع أن يدفع المدربان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية لقاء اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).