مواجهة نارية بين بيراميدز والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة خصمه نادي بيراميدز مساء الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر موسم 2021/ 2022.

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

وكان بيراميدز تأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على البنك الأهلي في دور الثمانية، بينما وصل الزمالك لدور نصف النهائي بعد إقصائه لنادي المصري البورسعيدي.

وسبق للفريقين أن تقابلا يوم 11 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري موسم 2022/ 2023، وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى شلبي.

وسيغيب عبدالله السعيد عن مواجهة نادي الزمالك مساء الاثنين المقبل، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في مباراة فيوتشر مساء أمس الأربعاء في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيوتشر ثانيًا برصيد 27 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 26 نقطة، بيراميدز رابعًا برصيد 24 نقطة، غزل المحلة خامسًا برصيد 21 نقطة، الاتحاد السكندري سادسًا برصيد 19 نقطة، المقاولون العرب سابعًا برصيد 18 نقطة.

المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، أسوان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، فاركو في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

إنبي في المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الإسماعيلي في المركز الـ18 “الأخير” برصيد سبع نقاط.