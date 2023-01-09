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قبل إطلاقه رسميًّا

مواصفات عصرية لهاتف Oppo Reno 8T

2023-01-09 الساعة 10:27
مواصفات عصرية لهاتف Oppo Reno 8T
المواطن - فريق التحرير

طرحت شركة أوبو Oppo سلسلة جوالات Reno9، وتعمل حاليًّا على إطلاق عائلة جوالات Reno10 الذكية، ولكن يبدو أنها في طريقها لطرح المزيد من متغيرات سلسلة 8 Reno.

مواصفات

وبحسب تقرير fonearena ظهر جوال Oppo Reno 8T مع إمكانات LTE داعم لشبكات الجيل الرابع على موقع BIS الهندي للتصديق على شهادات الإصدار قبل الطرح رسميًّا في الأسواق، وظهر في التفاصيل إصدار 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس في قاعدة البيانات المعيارية.

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وبالنسبة للمواصفات، يأتي كلا الإصدارين في أوبو سواء الـ 4G أو الـ 5G مع نظام تشغيل Android 13 وواجهة مستخدم ColorOS 13 وسيكون تصميم وحدة الكاميرات مشابهة لجوال Oppo A1 Pro مع دائرتين عموديتين داخل جزيرة مصممة بطريقة بيضاوية ممدودة، ومن المتوقع أيضًا إصدار OPPO Reno10 Pro+ مع كاميرا زووم منظار “بريسكوب”.

من المتوقع أن يأتي جوال Oppo Reno 8T 5G مع معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 695 وشاشة نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ويحزم بطارية 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 67 وات.

وسيكون الجوال مدعومًا بإعداد كاميرا ثلاثي في الجهة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بكسل وعدستي استشعار 2 ميجا بكسل.

يأتي أوبو Reno 8T 4G الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G بتصميم مشابه لـ 5G، ولكن سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك مع شريحة Helio G99، مع معالج رسومات جرافيك من Mali-G57 MC2 كل ذلك يقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، وسيدعم الشحن بحد أقصى 33 واط، كما أنه سيكون مع خلفية شبيهة بملمس الجلد الاصطناعي مثل OPPO Reno 7 4G

 

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