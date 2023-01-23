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تم إحالتهما للنيابة العامة

مواطنان في قبضة الأمن لسرقة المركبات وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها

2023-01-23 الساعة 7:14
مواطنان في قبضة الأمن لسرقة المركبات وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وقوفها وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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