مواطنان في قبضة الأمن لسرقة المركبات وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وقوفها وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.