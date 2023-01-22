مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن

قبضت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن بحوزته 134 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل حقائب في مركبته.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.