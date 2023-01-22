جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري مؤشر قوي بانفتاح المملكة على التعامل بعملات غير الدولار حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
قبضت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن بحوزته 134 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل حقائب في مركبته.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.