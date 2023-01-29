مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن

قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، على مواطن بحوزته (25) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.