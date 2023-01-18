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إيقاف وإحالة لجهة الاختصاص

مواطن بحوزته 46 كجم من القات في قبضة الأمن

2023-01-18 الساعة 6:12
مواطن بحوزته 46 كجم من القات في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 46 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

إيقاف وإحالة

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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