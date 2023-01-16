كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج أهالي وزوار العاصمة المقدسة يستمتعون بأجواء الإجازة المطولة سلسلة أخطاء تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة تقني تبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث مواطن في قبضة الأمن لحيازته 39 كجم من الحشيش وظائف بشركة أرامكو روان للحفر بعدة تخصصات المفتي يدشن برنامج الأمن الفكري بشعار دور الفتوى في أمن المجتمع مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بحوزته 39 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته بمحافظة مهد الذهب.
وحسب بيان مديرية مكافحة المخدرات، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.