مواطن في قبضة الأمن لحيازته 39 كجم من الحشيش

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بحوزته 39 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته بمحافظة مهد الذهب.

إحالة للنيابة

وحسب بيان مديرية مكافحة المخدرات، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.