مواطن في قبضة الأمن لحيازته 60 كجم من الحشيش

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 60 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و52 طلقة نارية حية مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.