Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع 52 طلقة نارية حية مخبأة في مركبة

مواطن في قبضة الأمن لحيازته 60 كجم من الحشيش

2023-01-15 الساعة 3:15
مواطن في قبضة الأمن لحيازته 60 كجم من الحشيش
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 60 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و52 طلقة نارية حية مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

إحالة لجهة الاختصاص

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأميرة كيت تظهر لأول مرة بعد هجوم هاري ضدها

Img

خلال ساعات.. صرف دعم حساب المواطن لدفعة يناير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية