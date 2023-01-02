مواطن يبتكر طريقة ري حديثة لزراعة الفراولة في حائل

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تمكن المواطن حمود الحماد، من استحداث طريقة ري جديدة لزراعة الفراولة في منطقة حائل تقلل من استهلاك المياه وإنتاج كميات كبيرة من شتلات الفراولة.
#صباح_السعودية | بطريقة ريّ جديدة لا تستهلك سوى القليل من المياه؛ تمكن مواطن في #حائل من زراعة فاكهة الفراولة وإنتاج الكثير من ثمارها 🍓. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uT24ahJJrpقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 2, 2023
وأوضح الحماد في حواره لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أنه ابتكر طريقة لزراعة الفراولة من خلال وضع 11 ألف شتلة في البيت المحمي الواحد على محيط 9 أمتار في 38 مترًا، حيث تُسقى بنحو ألف متر في اليوم ليعود العائد للخزان وهو ما يوفر في كمية المياه والأسمدة.
ولفت الحماد إلى أن زراعة الفواكه بهذه الطريقة تقلل انتشار الأمراض في البيوت المحمية، مشيرًا إلى تعدد أنواع الفراولة لنحو 18 صنفاً لكن أبرزهم في حائل نوع الفاستيفال.
كما أشاد الحماد بجهود وزارة الزراعة والمسؤولين لدعم المزارع السياحية والاستثمارية لتشجيع هذه الزراعة ومن ثم المساهمة في تسويقها، متمنيًا أن يحصل على المركز الأول في صناعة الفراولة.
وفيما يتعلق بالصناعة التحويلية أشار الحماد إلى وجود مصانع لإنتاج العصائر وإعداد الفراولة المجففة ومسحوق الفراولة وغيرها، لافتًا إلى مراقبة المختصين لتلك الصناعات لضمان جودتها.