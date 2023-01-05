مواطن يستضيف عائلة إسبانية في كشتة بحائل

وثق مقطع فيديو متداول، قضاء عائلة إسبانية وقتًا ممتعًا في رحلة برية مع مواطنين بمنطقة حائل.

وظهرت العائلة في الفيديو الذي يمكنكم الاطلاع عليه من (هنا)، وهي تشارك مجموعة من المواطنين طعام الإفطار، ويتبادلون أطراف الحديث وسط رحلة برية مجاورة لتضاريس الجبال في حائل.

جمال المكان

وقال المهتم بالكشتات في حائل عبد العزيز السويلم، والذي استضاف الأسرة الإسبانية لـ”العربية”: “اعتدت على الكشتات منذ 20 عامًا، وأنا أخرج إلى أجمل المواقع في حائل، رغبة في الاستمتاع بالطبيعة الجميلة وخصوصًا جبل المسمى العملاق المعروف ضمن سلاسل جبال رمان الأسمر، والواقع في منطقة الثنية إلى الشرق من قرية الحامرية جنوب مدينة حائل بنحو 70 كلم ويستهوي العديد من السياح الأوربيين للتخييم في هذا الموقع نظرًا للمناظر الخلابة في المكان”.

وأضاف أن جمال الموقع جذب هذه الأسرة حين صادفتهم خلال الرحلة للموقع الذي لا يوجد به شبكة أو وسيلة اتصال، متابعًا “وقتها كانوا يشعرون بالخوف بسبب كثرة الذئاب، فدعوتهم للعشاء وتناول الوجبات السعودية، واستضفتهم إلى اليوم التالي، رغم معلوماتي البسيطة في اللغة الإنجليزية إلا أنني تعاملت معهم بكل أريحية”.

سياح المملكة

ولفت إلى أن الاستقبال هو رسالة لسياح المملكة من مختلف الجنسيات، وأهمية ترك أثر للأجيال حول أهمية إكرام السياح والتعامل الطيب معهم، مشيرًا إلى أنها رسالة سيحملها الطفل الصغير إلى بلاده عن السعودية وجمالها وكرم أهلها، وسيكون مرشدًا سياحيًا للسعودية في إسبانيا.