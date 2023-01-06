مواعيد مباريات المنتخب السعودي بـ خليجي 25

تترقب الجماهير مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، وسط تمنيات بظهور الأخضر بشكل مميز.

بطولة خليجي 25

وتنطلق منافسات النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، بداية من اليوم وحتى 19 يناير الحالي، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني في افتتاح منافسات بطولة “خليجي 25″، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب البصرة الدولي.

مباريات المنتخب السعودي

ويتواجد المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني سعد الشهري في المجموعة الأولى بكأس الخليج، ويفتتح مشواره عند الساعة 9:45 مساء اليوم الجمعة، بمواجهة اليمن، على ملعب البصرة الدولي.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء يوم الاثنين المقبل، عند الساعة 7:15، ويختتم مرحلة المجموعات، عند الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، بمواجهة عُمان على ملعب الميناء الدولي.

قائمة الأخضر

وضم سعد الشهري، 23 لاعبًا في قائمة الأخضر لبطولة خليجي 25، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني وزياد الصحفي.

كما تواجد في قائمة المنتخب السعودي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.