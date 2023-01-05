Icon

135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تقرر إقامتها في مارس

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

2023-01-05 الساعة 1:55
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

ربع نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي كأس الملك، يوم الاثنين الموافق 13 مارس، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد عند الساعة 5:30 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة

Img

عواصم عربية وعالمية تحتفل بالعام الجديد

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضيفًا على الوحدة عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وتُقام مباراتان يوم الثلاثاء 14 مارس، حيث يلعب النصر ضد أبها على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة 5:30 مساء، فيما يواجه الهلال فريق الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في التاسعة مساء.

كأس الملك
مواعيد المباريات – المصدر @saudiFF

مشاركة أندية المحترفين

وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق منافسات كأس الملك من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على فرق دوري المحترفين فقط.

وسيحصل الفائز باللقب بموسم 2022/ 2023، على جائزة مالية تُقدر بـ10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم