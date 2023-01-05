مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي كأس الملك، يوم الاثنين الموافق 13 مارس، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد عند الساعة 5:30 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضيفًا على الوحدة عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وتُقام مباراتان يوم الثلاثاء 14 مارس، حيث يلعب النصر ضد أبها على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة 5:30 مساء، فيما يواجه الهلال فريق الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في التاسعة مساء.
وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق منافسات كأس الملك من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على فرق دوري المحترفين فقط.
وسيحصل الفائز باللقب بموسم 2022/ 2023، على جائزة مالية تُقدر بـ10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.