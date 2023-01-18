موجة البرد مستمرة وذروتها إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار موجة البرد الخامسة لعدة أيام ، وسط احتمالات بأن تصل ذروتها في نهاية الأسبوع .

مستمرة لأيام

وقال الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم فالبرد مؤذي للإنسان..موجة البرد المعاشة الخامسة منذ بداية شتاء هذا العام.. فيها ميزة لم تكن موجودة في الموجات السابقة متوقع استمرارها عدة أيام”.

ذروتها

ولفت الحصيني إلى أن ذروة الموجة البادرة من المتوقع أن تصل ذروتها مع إجازة نهاية الأسبوع، والتي يعتاد فيها الجميع للخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.