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موجز “المواطن” ليوم الأحد 1 يناير

2023-01-02 الساعة 12:01
موجز “المواطن” ليوم الأحد 1 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 1 يناير.

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وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

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متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام

توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة

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