موجز “المواطن” ليوم الأحد 1 يناير

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 1 يناير.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

المدني: إطلاق الإنذار في جدة للتحذير من الأمطار

متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام

توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة

الجوازات تصدر 14042 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس البرازيل

516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة

مدني جدة ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة احترق منزله

السجن سنتين عقوبة التستر على جريمة الاتجار بالأشخاص

إغلاق 4 أنفاق في مكة المكرمة لارتفاع منسوب المياه