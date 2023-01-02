موجز “المواطن” ليوم الأحد 1 يناير

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 1 يناير.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
المدني: إطلاق الإنذار في جدة للتحذير من الأمطار
متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح
متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام
توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة
الجوازات تصدر 14042 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس البرازيل
516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة
مدني جدة ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة احترق منزله
السجن سنتين عقوبة التستر على جريمة الاتجار بالأشخاص
إغلاق 4 أنفاق في مكة المكرمة لارتفاع منسوب المياه