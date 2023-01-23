موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 22 يناير.
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سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف
إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية