موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 22 يناير.

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد

الفريق اليحيى: مبادرة طريق مكة حولت قلق الحجاج لطمأنينة

الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع

رويترز: الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030

تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة

إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين

التجارة تنشر لائحة نظام الشركات الجديد

سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف

إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية