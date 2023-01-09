موجز “المواطن” ليوم الأحد 8 يناير

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 8 يناير.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

إصابات في حادث مروري على طريق مكة السريع

المملكة تعرب عن بالغ الحزن والأسف جراء حادث تصادم حافلتين بالسنغال

قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي

نيابات المخدرات تقيم الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة

الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور

أمانة المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي على مدار الساعة

وادي الرمة يقطع مسافة 100 كم يوميًا

كريستيانو رونالدو وجهًا لوجه ضد ميسي 19 يناير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على عرش الاقتصاد الأسرع نموًا

التخصصي ينجح في زراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط