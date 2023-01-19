Icon

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور Icon ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير Icon الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة Icon لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم Icon السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها Icon الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية Icon تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع Icon رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير

2023-01-19 الساعة 12:24
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 18 يناير.

قد يهمّك أيضاً
Img

بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

Img

التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة الشمسية الفضائية

ريما بنت بندر: علاقة السعودية وأمريكا مهمة للعالم رغم نقاط الاختلاف

تدشين مشروع النقل العام بالرياض مارس المقبل

عرض مذهل للمجندات في حفل تخرجهن بالمديرية العامة للسجون

منظومة التنمية تدعم الاقتصاد بأكثر من 135 مليار ريال خلال 2022

انهيارات صخرية بجبل شدا الأعلى في الباحة

السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ4 وافدين تورطوا بتزييف النقود

نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ

موجة البرد مستمرة وذروتها إجازة نهاية الأسبوع

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على موتيفا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم