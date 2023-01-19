أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 18 يناير.
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة الشمسية الفضائية
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