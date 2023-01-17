موجز “المواطن” ليوم الاثنين 16 يناير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 16 يناير.
مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال
الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب
حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق
رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان الديناميكية جعلت المملكة الأكثر ازدهارًا
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية
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الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة
هدف يقدم أكثر من 2550 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير
الشؤون الإسلامية تباشر إزالة 290 من التعديات على عدادات كهرباء المساجد بمكة
الدراسة عن بعد بمدارس الجبيل والنعيرية والخفجي والقرية العليا وحفر الباطن اليوم