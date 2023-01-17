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موجز “المواطن” ليوم الاثنين 16 يناير

2023-01-17 الساعة 12:35
موجز “المواطن” ليوم الاثنين 16 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 16 يناير.

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