موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 3 يناير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 3 يناير.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا
استمرار تعليق الدراسة بمدارس جدة ومكة المكرمة لليوم الأربعاء
وادي العقيق يشبه نهر التايمز بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس
رغم المطالبات.. تعليم الشرقية: لا يوجد ما يدعو لتعليق الدراسة
المملكة تدين الممارسات الاستفزازية لمسؤول إسرائيلي اقتحم باحات الأقصى
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
صحيفة هندية: العلا موطن للكنوز التاريخية حيث يلتقي الجمال مع الفن
كريستيانو رونالدو: انضمامي لـ النصر أفضل قرار وأشكر الترحيب السعودي بي
هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق