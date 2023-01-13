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سواء تم غزوها أو غزو روسيا

موسكو: بيلاروسيا قد تدخل على خط صراع أوكرانيا

2023-01-13 الساعة 11:47
موسكو: بيلاروسيا قد تدخل على خط صراع أوكرانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن بيلاروسيا قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف غزو أي من البلدين.

وكانت روسيا تستخدم بيلاروسيا كنقطة انطلاق لغزو أوكرانيا في فبراير 2022، ونشرت قواتها هناك منذ أكتوبر؛ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

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موسكو بيلاروسيا قد تدخل على خط صراع أوكرانيا

تكثيف التعاون العسكري بين البلدين

ووافق البلدان منذ ذلك الحين على تكثيف تعاونهما العسكري، مما أثار مخاوف من أن موسكو قد تستخدم حليفتها الوثيقة لشن هجوم جديد على أوكرانيا من الشمال.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، قال مسؤول وزارة الخارجية، أليكسي بولشوك، إن التدريبات الروسية المشتركة مع بيلاروسيا تهدف إلى منع التصعيد، لكنه حذر من أن بيلاروسيا قد تنضم إلى صراع أوكرانيا سواء تم غزوها أو غزو روسيا.

وقال بولشوك لوكالة تاس الحكومية الروسية: من وجهة نظر قانونية، فإن استخدام القوة العسكرية من قبل نظام كييف أو غزو أراضي بيلاروسيا أو روسيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تشكل أسبابًا كافية للرد الجماعي.

وأضاف: مع ذلك، فإن الأمر متروك لزعيمي البلدين فيما إذا كانا سيتخذان هذا القرار.

رد أوكرانيا 

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تصريح سابق، إن بلاده يجب أن تكون مستعدة على حدودها مع بيلاروسيا، لكنه لم ير حتى الآن سوى تصريحات قوية فقط.

وتابع: نتفهم أنه باستثناء البيانات القوية، لا نرى أي شيء هناك فعليًا، لكن مع ذلك يجب أن نكون مستعدين على الحدود وفي المناطق، بحسب وكالة رويترز.

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