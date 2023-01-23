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خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا

موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء

2023-01-23 الساعة 2:01
موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، طرد السفير الإستوني متهمة تالين بالعداء لروسيا، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

بيان روسي

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023، وأشار البيان إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

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وفي يوليو 2022، أعلنت إستونيا، أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، وأضافت: العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي، بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو.

منع الوافدين

وقررت إستونيا في أغسطس 2022، منع الأشخاص القادمين من جارتها روسيا حاملين تأشيرات سياحية من دخول أراضي البلد الواقع في أقصى شمال منطقة البلقان، وذلك نتيجة للحرب الجارية في أوكرانيا.

وتريد إستونيا ألا تتمكن روسيا من مواصلة حياتها الدولية المعتادة على مستوى المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرئيسية بالمنطقة

وتتقاسم إستونيا وروسيا حدودًا طولها 300 كيلومتر.

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