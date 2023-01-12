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بشأن استعادة القرم

موسكو لزيلينسكي: تروج للأوهام

2023-01-12 الساعة 2:21
موسكو لزيلينسكي: تروج للأوهام
المواطن - فريق التحرير

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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن التصريحات الأوكرانية المتكررة بشأن استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014، ترويج للوهم.

استعادة القرم

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو: كييف تروج أفكارًا واهمة عن عزمها على استعادة القرم.

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وفي أعقاب الأزمة التي حدثت في أوكرانيا عام 2014، إثر الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو حينها فيكتور يانوكوفيتش، أجري استفتاء بين سكان شبه جزيرة القرم، في وقت لاحق، على الانضمام إلى روسيا، لكن كييف ومن خلفها الغرب رفضوا الاعتراف بنتائج هذا الاستفتاء.

تصريحات زيلينسكي

ومع اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، عاد الحديث مجددًا عن شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود وبحر أزوف المتفرع منه.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارًا إن الحرب بدأت بشبه جزيرة القرم وستنتهي بها، متعهدًا باستعادتها.

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