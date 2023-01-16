موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط

أعلن موسم الرياض أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط ، والتي تبدأ من الساعة 5:30 مساءً إلى 12:30 بعد منتصف الليل.

وأضاف موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر الآن والاستمتاع بفعاليات بوليفارد وورلد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

15 منطقة ترفيهية متنوعة

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وجذبت فعاليات الموسم زوارًا من مختلف الفئات، استمتعوا خلالها بما شمله من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية، توزعت بين الألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والمعارض والموسيقى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، كما أتاح الموسم لزواره عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.