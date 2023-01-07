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موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس

2023-01-07 الساعة 11:49
موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس
المواطن - محمد سمعه

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نفى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، تعاقد الفريق الجداوي مع الجنوب إفريقي تمبينكوسي لورش لاعب وسط نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

أخبار غير صحيحة

وغرد موسيماني قائلًا اليوم السبت: ” إذا كان الراقي يريد ضم تمبينكوسي لورش، أنا ورئيس النادي سنكون أول الناس معرفة بالأمر، وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي ولا أحد يعرف، إلا في حال أعلن أورلاندو بايرتس، تلك الأخبار غير صحيحة، وأنا لا أدري أي شيء حول هذه الصفقة”.

ويلعب تمبينكوسي لورش صاحب الـ29 عامًا مع نادي أورلاندو بايرتس منذ عام 2015.

تمبينكوسي لورش
تمبينكوسي لورش لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مسيرة موسيماني

وفي وقت سابق، انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كما طالب الكثيرون منهم بإقالته بعد التعادل مع العربي  في دوري يلو.

وعبر حساب النادي في “تويتر” أبدت جماهير الراقي انزعاجها من أداء الفريق حيث طالبت بالتخلص من العديد من لاعبي الفريق الأول مع إقالة المدرب موسيماني.

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، حيث تمت إقالة الأخير بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي بسبب الغضب الكبير من قبل جماهير الراقي بعد الهبوط لدوري يلو في نهاية الموسم الماضي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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