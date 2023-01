موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس

نفى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، تعاقد الفريق الجداوي مع الجنوب إفريقي تمبينكوسي لورش لاعب وسط نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

If Al Ahli wants Thembinkosi Lorch, me and Chairman Khoza would be the first people to know that, and nobody will know until Orlando Pirates announce the deal been done.If the news are true,then I am not aware of that.

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) January 7, 2023