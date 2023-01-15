موعد الحلقة الأولى من The Last of Us

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منذ أن تم الإعلان عن تحويل لعبة الفيديو The Last of Us إلى مسلسل يحمل نفس الاسم على منصة HBO، فلم يتمالك الجمهور نفسه من البحث على كل تفاصيله.
وفي هذا الإطار، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تفاصيل المسلسل.
المسلسل التلفزيوني من ابتكار نيل دروكمان وكريغ مازن، سيقدم بيدرو باسكال دور جويل، وستلعب بيلا رامزي المعروفة بدورها في صراع العروش بشخصية ليانا مورمونت، دور إيلي.
ولطالما كانت HBO عند حسن ظن الجمهور بها، وقد أثنى النقاد بالفعل على العرض الخاص من الحلقة الأولى لـ The Last of Us سواء بالكثير الكتابة والموسيقى والحبكة.
وإذا تم تصديق الانطباعات المبكرة من النقاد، فقد يكون The Last of Us أحد أفضل المسلسلات المقتبسة عن ألعاب الفيديو على الإطلاق.
من المقرر إطلاق الحلقة الأولى في جميع أنحاء العالم، اليوم الأحد 15 يناير 2023 الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.
سيكون العرض التلفزيوني متاحًا للبث حصريًا على HBO Max، لكن توقيت إصدار الحلقة سيختلف وفقًا للمنطقة الجغرافية.
ولسوء الحظ، فإن HBO Max غير متوفرة في العديد من المناطق خارج الولايات المتحدة، لذلك سيتعين على هذا الجمهور مشاهدة العرض على منصات أخرى مثل Sky Atlantic و NOW و Disney + Hotstar.
أكد صانعو العرض أن الموسم الأول من المسلسل سيستمر لما مجموعه تسع حلقات، وسينتهي الموسم بإصدار الحلقة الأخيرة في 12 مارس 2023.