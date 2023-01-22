موعد القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمهد

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أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المهد، عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث بدءً من الأحد القادم ولمدة 4 أيام،
كما أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، عن فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث خلال نفس الفترة، للحصول على مؤهل “دبلوم”.
ودعت الكلية الراغبين في التسجيل، بالاطلاع على التخصصات والشروط والدخول عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.