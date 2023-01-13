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من 10- 15 من كل شهر ميلادي

موعد صرف مكافأة تمهير

2023-01-13 الساعة 7:15
موعد صرف مكافأة تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج تمهير موعد صرف المكافأة، مشيرًا إلى أنها تتم خلال يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر ميلادي.

وقال حساب البرنامج في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: نحيطكم أن صرف مكافأة برنامج تمهير في حال الاستحقاق يتم خلال يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر ميلادي، فضلًا الاطلاع على الرابط التالي لمعرفة شروط وضوابط البرنامج: هنا

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فرص تدريب

في وقت سابق، أعلنت شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن بدء التقديم على برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل لحملة البكالوريوس في (الرياض).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها.
  • لا يُشترط الخبرة السابقة.
  • ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
  • ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

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