موعد صرف مكافأة تمهير

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أعلن برنامج تمهير موعد صرف المكافأة، مشيرًا إلى أنها تتم خلال يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر ميلادي.
وقال حساب البرنامج في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: نحيطكم أن صرف مكافأة برنامج تمهير في حال الاستحقاق يتم خلال يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر ميلادي، فضلًا الاطلاع على الرابط التالي لمعرفة شروط وضوابط البرنامج: هنا
في وقت سابق، أعلنت شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن بدء التقديم على برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل لحملة البكالوريوس في (الرياض).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.