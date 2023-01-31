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موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

2023-01-31 الساعة 3:13
موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية غدًا مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

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ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
أوكلاند سيتي

المستبعدون من قائمة الأهلي

وكانت تقارير صحفية كشفت أن المدرب السويسري مارسيل كولر سيتجه إلى استبعاد كل من المدافع المصري أيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي ” كريستو” والبرازيلي برونو سافيو من قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب.

يذكر أن الأهلي المصري وخلال 7 مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية نجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات أعوام 2006 و 2020 و 2021.

وكان الأهلي هزم نادي البنك الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب، حيث يُقدم الأهلي تحت قيادة كولر نتائج فنية إيجابية بالفترة الأخيرة.

الأهلي ضد البنك الأهلي - محمد شريف
الأهلي المصري

 

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