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تُقام مساء الغد في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

2023-01-20 الساعة 8:23
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غدٍ، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

قمة الأهلي والزمالك

وتُقام المباراة غدًا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، حيث يدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

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وتُنقل المباراة على قناة O n Time Sports المصرية.

وسبق لـ الأهلي الفوز على الزمالك في 47 مباراة في بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك في 27 لقاء، كما تعادل الفريقان من قبل في 50 مباراة.

وقبل مواجهة الغد رقم 125 بين الفريقين في بطولة الدوري، سجل لاعبو الأهلي 159 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الزمالك 110 أهداف في شباك الأهلي.

الأهلي والزمالك - كأس مصر 2021

أزمة ثنائي الزمالك

ولا تزال أزمة المنشطات الخاصة باللاعبين أحمد فتوح وعبدالله جمعة تثير الجدل، وذلك قبل قمة الأهلي والزمالك غدًا.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانًا يوم الثامن من يناير الجاري بشأن أزمة فتوح وجمعة بعد أن وجه لهما مرتضى منصور رئيس الزمالك تهمة تناول المنشطات والمواد المخدرة.

الأهلي والزمالك - أحمد فتوح وعبدالله جمعة
فتوح وجمعة

وبسبب تلك الأزمة فإن فتوح وجمعة غابا عن لقاءات الزمالك الأخيرة في الدوري المصري ضد كل من الداخلية والاتحاد السكندري وبيراميدز في كأس مصر.

ودشن جمهور الكرة المصرية وسم “كشف المنشطات حتمي قبل لقاء القمة”، حيث طالبوا بتوقيع الكشف والفحص على لاعبي الزمالك فتوح وجمعة، لمعرفة إذا ما كان الثنائي بريئًا من تعاطي المنشطات أو تعاطها بالفعل.

ويعيش نادي الزمالك فترة غير موفقة في النتائج، حيث ودع بطولة كأس مصر موسم 2021/ 2022 من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام نادي بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

الزمالك وبيراميدز
جانب من المباراة – المصدر @ZSCOfficial

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