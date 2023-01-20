موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غدٍ، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

قمة الأهلي والزمالك

وتُقام المباراة غدًا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، حيث يدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وتُنقل المباراة على قناة O n Time Sports المصرية.

وسبق لـ الأهلي الفوز على الزمالك في 47 مباراة في بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك في 27 لقاء، كما تعادل الفريقان من قبل في 50 مباراة.

وقبل مواجهة الغد رقم 125 بين الفريقين في بطولة الدوري، سجل لاعبو الأهلي 159 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الزمالك 110 أهداف في شباك الأهلي.

أزمة ثنائي الزمالك

ولا تزال أزمة المنشطات الخاصة باللاعبين أحمد فتوح وعبدالله جمعة تثير الجدل، وذلك قبل قمة الأهلي والزمالك غدًا.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانًا يوم الثامن من يناير الجاري بشأن أزمة فتوح وجمعة بعد أن وجه لهما مرتضى منصور رئيس الزمالك تهمة تناول المنشطات والمواد المخدرة.