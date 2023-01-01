Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تقام غدًا في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

2023-01-01 الساعة 8:24
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية غدًا مباراة الأهلي ضد بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في الثامنة من مساء الغد بتوقيت مصر على ملعب ” القاهرة” الدولي، كما تُنقل أحداثها عبر قناة On Time Sports المصرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم

Img

إخماد حريق في سكن للعاملين بالرياض دون إصابات

الأهلي ضد بيراميدز - الدوري المصري

وكان المارد الأحمر تعادل مع سيراميكا كليوباترا في آخر مبارياته في الدوري المصري، بينما فاز بيراميدز على نادي الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ويتواجد المارد الأحمر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، أما نادي بيراميدز فيحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وقبل مواجهة بيراميدز، كان المارد الأحمر أعلن أول أمس الجمعة عن نقل مباراته ضد بيراميدز إلى ملعب القاهرة الدولي بدلًا من ملعب السلام.

الأهلي ضد بيراميدز - الدوري المصري

نص البيان

وجاء نص بيان المارد الأحمر كالتالي: “نجحت الجهود التي بذلها مجلس مجلس إدارة الأهلي وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية، تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام، هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير المارد الأحمر واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية”.

ويستعد المارد الأحمر لخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في دولة المغرب.

الأهلي ضد بيراميدز - الدوري المصري

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم