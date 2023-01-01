موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية غدًا مباراة الأهلي ضد بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في الثامنة من مساء الغد بتوقيت مصر على ملعب ” القاهرة” الدولي، كما تُنقل أحداثها عبر قناة On Time Sports المصرية.

وكان المارد الأحمر تعادل مع سيراميكا كليوباترا في آخر مبارياته في الدوري المصري، بينما فاز بيراميدز على نادي الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ويتواجد المارد الأحمر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، أما نادي بيراميدز فيحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وقبل مواجهة بيراميدز، كان المارد الأحمر أعلن أول أمس الجمعة عن نقل مباراته ضد بيراميدز إلى ملعب القاهرة الدولي بدلًا من ملعب السلام.

نص البيان

وجاء نص بيان المارد الأحمر كالتالي: “نجحت الجهود التي بذلها مجلس مجلس إدارة الأهلي وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية، تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام، هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير المارد الأحمر واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية”.

ويستعد المارد الأحمر لخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في دولة المغرب.