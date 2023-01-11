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في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

2023-01-11 الساعة 12:44
موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مباراة الريال ضد فالنسيا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 في الرياض.

الريال ضد فالنسيا

وتُقام مباراة الريال ضد فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات L’Equipe tv, La Liga tv bar , ssc 1 HD.

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وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، وجه رسالة تحذيرية إلى منافسيه قبل خوض مباراة فالنسيا مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا قائلًا: “سنحاول تقديم أداء جيد أمام نادي فالنسيا اليوم، وسنحاول العودة إلى مدريد بلقب السوبر الإسباني”.

وأضاف أنشيلوتي: ”بطولة السوبر مهمة، سنحاول الفوز بها”.

وكانت بعثة نادي ريال مدريد وصلت مساء أول أمس الاثنين، إلى الرياض استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

الريال ضد فالنسيا

بنزيما يقود الريال بالسوبر الإسباني

ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورًا من وصول الفريق إلى الرياض، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، فيما غاب عن البعثة كل من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

يذكر أن ريال مدريد كان خسر من فياريال في الدوري الإسباني، قبل خوض مباريات كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي معلقًا على الخسارة من فياريال: ”فياريال كان الأفضل، أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا احترام قرار الحكم حيال ذلك. أعتقد أن المشجعين لا يحبون هذه القواعد”.

وتابع: ”لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع. قدمنا ​​أداءً جيدًا ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل. كانت المباراة مفتوحة واعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط، هذه هي المشكلة”.

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